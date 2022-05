Tamberi: "C'è tanto da lavorare per il Mondiale"

21-05-2022 21:59

Gianmarco Tamberi ha commentato così la sua prestazione a Birmingham in Diamond League: “C’è ancora tanto da lavorare. Non posso dire di essere soddisfatto ma sicuramente è andata meglio che a Doha, dove c’era stato un debutto indegno. Oggi qualcosina di migliore si è visto, ma faccio fatica quando serve la zampata, avendo ancora confusione tecnica”.

L’obiettivo è essere al top per i Mondiali: “Da sabato prossimo, a Trieste, è ora di cominciare a salire sopra 2,30. Questi sono tutti allenamenti in vista del Mondiale: se perdo qui, non significa che perderò a Eugene. Conta vincere quando si indossa la maglia della Nazionale“.

