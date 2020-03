Tamberi: "Ho pianto, ma è giusto così"

Gianmarco Tamberi ha commentato la decisione di rinviare le Olimpiadi: "Non ho mai pensato che la salute pubblica debba passare in secondo piano rispetto alla mia voglia di fare le Olimpiadi. La decisione del Cio è la più giusta ma da atleta il veder andare buttati dieci mesi di sacrifici mi ha fatto male e non nego di aver pianto".

"Le ultime settimane sono state particolarmente difficili. Per rimanere concentrato sugli allenamenti ho cercato di convincere me stesso che i Giochi si sarebbero fatti negando anche l'evidenza di una situazione che di giorno in giorno diventava sempre più grave", sono le parole all'Adnkronos.

SPORTAL.IT | 26-03-2020 15:20