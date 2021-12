Tapiro d'oro a Mourinho dopo il ko con l'Inter: secondo rifiuto in poche settimane

06-12-2021 19:40

Momento difficile per la Roma e soprattutto per José Mourinho, i cui primi mesi dal suo ritorno in Italia hanno riservato più gioie che delusioni.

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 rimediata all’Olimpico contro l’Inter, il tecnico portoghese è stato premiato con il tapiro d’oro da parte di ‘Striscia la Notizia’. O meglio quella era l’intenzione visto che Valerio Staffelli, tra i principali volti del programma di Canale 5, non è riuscito a consegnare il tapiro al mister.

Dopo un veloce scambio di battute tra Mourinho e Staffelli, l’ex allenatore di Chelsea e Inter è andato via senza ritirare il tapiro.

Lo ‘Special One’ ha dunque rifiutato il premio e non è la prima volta in questo inizio di stagione. Circa un mese fa, infatti, dopo le sconfitte rimediate dalla Roma contro Bodo/Glimt e Venezia, ‘Striscia la Notizia’ aveva già provato a consegnare il tapiro a Mourinho ma con scarsi risultati.

La speranza dell’allenatore portoghese è che questo momento complicato suo e della Roma finisca presto, ricominciando a fare risultati e ricevendo magari dei riconoscimenti veri.

OMNISPORT