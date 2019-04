Tardelli e Gasperini nel mirino: Perchè odiate tanto l'Inter?

Entrambi, in momenti diversi, hanno allenato l’Inter. Uno dei due ci ha anche giocato, sia pur a fine carriera, eppure Marco Tardelli e Giampiero Gasperini stanno facendo irritare sempre più i tifosi nerazzurri. I loro commenti alle prove della squadra di Spalletti hanno scatenato l’irritazione di tanti, a partire da Giacomo “Ciccio” Valenti. Il giornalista su twitter accende il fuoco e scrive: “Prima o poi faremo la finalissima tra Gasperini e Tardelli a chi ci odia di più . Per ora noi facciamo loro i più sentiti auguri di Buona Pasqua”.

LE REAZIONI – Fioccano i commenti dei follower: “La cosa strana è che nessuno dei due ha motivi per farlo, anzi…con quello che hanno avuto dall’ Inter dovrebbero amarci alla follia!”. Nessuno dimentica il passato interista dei due, che non fu particolarmente esaltante: “Bella lotta tra chi ci ha fatto umiliare dal Milan e chi, finché è stato seduto sulla nostra panchina, non ha vinto una partita una” o anche: “E occhio agli ossicini di agnello….. possono andare di traverso”.

LA CARRIERA – Se qualcuno esce dal coro e commenta con ironia il tweet (“Classica sindrome da interista doc che si sente meglio in tutto e non capisce perché al mondo esista qualcuno in grado di poter odiare cotanta bellezza”) la maggioranza si schiera dalla parte di Valenti: “Sì, Tardelli è imbarazzante ogni volta che commenta l’Inter!!!!vogliamo parlare della sua carriera da allenatore?” o anche: “Hanno già avuto la loro Cardiff. Spero ne abbiano altrettante” e infine c’è chi salva solo il tecnico dell’Atalanta: “Forse Tardelli, dopo l’Inter ha praticamente chiuso la carriera da allenatore. Gasp almeno nelle squadre medio basse qualcosa ha fatto”.

21-04-2019