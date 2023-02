Tare: “L'Az può fare fastidio a chiunque”

Il direttore sportivo della Lazio analizza il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League: “Ma noi vogliamo superare il turno”

24-02-2023 15:08

Non è stato un sorteggio semplice per la Lazio. A dirlo è il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare, in riferimento al responso delle urne di Nyon che ha accoppiato alla squadra capitolina gli olandesi dell’Az Alkmaar per gli ottavi di finale di Conference League: “L’AZ Alkmaar è una squadra forte, che sta disputando una buona stagione anche in Eredivisie, propone un calcio qualitativo con elementi in grado di riuscire a mettere in difficoltà qualsiasi avversario. L’obiettivo resta quello di proseguire nel nostro cammino e superare anche gli ottavi di finale”.