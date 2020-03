Tare: "La stagione va finita"

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, intervistato da Sport1, ha parlato della situazione della società biancoceleste. "Non abbiamo ancora pensato al taglio degli stipendi – ha spiegato -. I nostri giocatori sono in contatto tra loro ma non ne hanno ancora parlato. Ma possiamo ben immaginare che presto lo sarà così anche per noi".

"La stagione deve essere finita. Per rispetto dei morti e per i fan. I tempi non sono maturi per decidere se annullare. Il numero di persone infette sta iniziando ad abbassarsi. Interrompere la stagione sarebbe ingiusto" ha aggiunto l’albanese.

SPORTAL.IT | 30-03-2020 18:26