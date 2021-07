Tare-Nedved: botta e risposta su Sarri

E’ già iniziata Lazio-Juventus, sfida nella sfida di Maurizio Sarri, nuovo allenatore biancoceleste con un passato in bianconero. Nel corso della presentazione dei calendari della stagione 2021/22 di Serie A, Igli Tare e Pavel Nedved, dirigenti delle rispettive squadre, hanno dato vita a un botta e risposta sul tecnico toscano.

Riallacciandosi al discorso relativo a Mourinho, Tare ha parlato del grande entusiasmo portato dall’arrivo di Sarri: “E’ entrato nel cuore dei tifosi della Lazio. Ha portato grande entusiasmo in città. I nostri tifosi lo volevano fortemente e noi lo abbiamo accontentato. Lui stesso quando ci siamo incontrati per la prima volta con Lotito ha detto: ‘finalmente vengo in un posto dove posso fare il calcio come piace a me'”.

Non si è fatta attendere la risposta di Nedved, che ha speso parole importanti sull’allenatore: “Da noi non si è trovato bene? Non lo so, bisogna chiederlo a Sarri. Credo che da noi ha trovato una squadra forte, ha provato a fare il suo calcio. E’ riuscito a vincere al primo colpo, e vincere alla Juventus non è mai facile. Noi ci siamo trovati molto bene con Maurizio, poi le nostre strade si sono divise”.

