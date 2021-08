Tare su Correa: "Vuole andare via, l'Inter è una possibilità"

Prima dell’inizio di Empoli-Lazio, esordio ufficiale di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste, ha parlato il Direttore Sportivo del club capitolino Igli Tare che, nel pregara, ha dato un importante annuncio riguardo al futuro di Joaquin Correa:

“Correa vuole lasciare la Lazio e l’Inter è una possibilità, vedremo nelle prossime ore. Il suo desiderio è di rimanere in Italia”.

Lo aveva già anticipato Sarri nella conferenza stampa di ieri, e ora ecco la conferma griffata dal dirigente laziale. Correa vuole cambiare e lo ha manifestato sin dalle battute iniziali del ritiro estivo di Auronzo di Cadore.

Non è un caso, infatti, che l’atttaccante classe 1994 sia finito addirittura in tribuna venendo estromesso dal match del Castellani.

Ora rimangono una decina di giorni per definire il suo futuro: la volontà del calciatore potrebbe tramutarsi in un assist per l’Inter – dove ritroverebbe Simone Inzaghi – che potrebbe affondare il colpo e preferirlo a Marcus Thuram, altro nome in orbita nerazzurra.

Quello che è certo è che, salvo colpi di scena, il futuro di Correa non sarà più a tinte biancocelesti.

OMNISPORT | 21-08-2021 21:07