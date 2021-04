Team DSM: ecco gli otto per un Giro d'Italia al Top

Dopo essere stata protagonista dell’edizione 2020 con due corridori sul podio finale, la squadra tedesca andrà ancora una volta alla ricerca di un rande risultato nella classifica generale del prossimo Giro d’Italia che prenderà il via tra meno di un mese.

Il Team DSM ha annunciato il suo forte roster di otto corridori: per essere protagonisti in una corsa a tappe impegnativa come il Giro, è stata fatta una scleta molto meticolosa e ponderata. L’allenatore del Team DSM Matt Winston, che ha seguito in prima persona gli otto convocati per il Giro, ha dichiarato: «Affronteremo la corsa rosa per puntare alla classifica generale e lo faremo puntando sul collettivo e sulla forza di un organico completo e competitivo. Abbiamo un piano solido e chiaro formulato insieme ai nostri esperti e al team di prestazione con diverse strategie e tattiche che possiamo applicare per sfruttare i nostri punti di forza e portare a casa il risultato migliore. Avremo un occhio di riguardo anche per alcuni degli sprint e cercheremo il risultato in alcune delle tappe più adatte a noi. Il morale della squadra è altissimo e siamo tutti davvero motivati ​​per dare il nostro meglio e portare a casa dei risultati al top».

IL ROSTER PER IL GIRO

Nikias Arndt (GER)

Romain Bardet (FRA)

Nico Denz (GER)

Chris Hamilton (AUS)

Jai Hindley (AUS)

Max Kanter (GER)

Nicholas Roche (IRL)

Michael Storer (AUS)

OMNISPORT | 14-04-2021 12:00