Team USA, Lillard sicuro: “Più facile segnare in NBA che nelle gare internazionale”

Dopo la vittoria in finale sulla Francia è tempo di festeggiare per Team USA e Damian Lillard, uno che nel corso della rassegna a cinque cerchi ha dato un contributo più che sensibile alla squadra a stelle e strisce.

La star del Blazers tuttavia, tra i migliori realizzatori oltreoceano, ha sottolineato come alle Olimpiadi e in generale nei match FIBA sia più complicato mettere punti a referto rispetto all’NBA.

“La NBA è diversa dalla pallacanestro internazionale. Le modalità di gioco della lega americana sono completamente differenti dal resto del mondo, ne sono certo. Il fatto che si applichi un regolamento diverso comporta di conseguenza che ci si approcci in modo distinto all’interpretazione della gara”.

Lillard ha quindi sostanzialmente confermato l’impressione avuta da Luka Doncic, un altro giocatore di livello assoluto in quanto a capacità realizzative.

“Luka Doncic dice che è più facile andare a canestro nella NBA? Sono completamente d’accordo con lui. Quando si è in attacco i giocatori sono molto più protetti in America, al punto tale che capita di ottenere più fischi a favore dagli arbitri.

Ma quando si entra nel panorama della FIBA, il gioco è diverso. Le gare sono più dure, si hanno meno fischi e si propende per un gioco più fisico. Senza contare la regola dei 3 secondi, che rispetto alla NBA, rende il pitturato più affollato e difficile da colpire in penetrazione. La somma di tutte queste discordanze mi portano a considerare più difficile segnare in un campo internazionale piuttosto che nella NBA” ha chiosato il nativo di Oakland.

OMNISPORT | 07-08-2021 11:12