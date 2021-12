Tegola Genoa: Rovella e Sturaro out per la sfida alla Juventus

03-12-2021 14:31

Non arrivano buone notizie per Shevchenko che perde sia Rovella che Sturaro per il difficile match contro la Juventus.

Il Grifone dopo il ko casalingo contro il Milan è atteso da una temibile trasferta allo Stadium. La classifica inizia ad essere piuttosto deficitaria e nonostante ci sia il tempo per recuperare, le premesse non sono così esaltanti. Il Genoa viaggia ad una media punto molto bassa e lo testimoniano le 7 sconfitte fin qui subite. Ad aggiungere preoccupazione, Sheva deve fare i conti con l’infermeria.

Il neo tecnico rossoblù, perde infatti due pedine importanti: questo il comunicato ufficiale del Club ligure con le condizioni dei due calciatori:

“Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Nicoló Rovella hanno evidenziato una lesione distrattiva del retto femorale destro. Le condizioni cliniche del giocatore verranno rivalutate nelle prossime settimane. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Stefano Sturaro hanno invece evidenziato un affaticamento al bicipite femorale sinistro, da rivalutare nei prossimi giorni”.

