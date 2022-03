Tegola Warriors, Curry si ferma per infortunio

17-03-2022 18:11

Steph Curry si ferma e i Warriors lo perdono a tempo indeterminati. Il 34enne ha riportato una lesione ai legamenti del piede sinistro. Secondo le prime indiscrezioni, dopo il match contro Boston, questa sarebbe la diagnosi. La speranza sarebbe quella di recuperalo almeno per i playoff, ma per ora vige la cautela con il giocatore che si è sottoposto a ulteriori controlli. Il giocatore si è fatto male durante uno scontro con Marcus Smart. I Warriors sono ora in attesa di ulteriori accertamenti per poter stabilire una data di ritorno del numero 30 in vista dei playoff.

OMNISPORT