Ten Hag: “Addio di Ronaldo? Ho dormito bene”

Il tecnico olandese del Manchester United torna sulla vicenda Cr7: “Sapevo quali potevano essere le conseguenze”

05-03-2023 13:08

Erik Ten Hag, il manager olandese del Manchester United, è tornato a parlare dell’addio di Cristiano Ronaldo, che ora gioca con l’Al Nassr, durante la conferenza stampa: “Avevo le mie ragioni per prendere quella decisione su Cristiano. E sapevo anche le conseguenze. Certo, sapevo che avremmo potuto perdere qualche partita, nel calcio è sempre possibile, ma non me ne sono preoccupato. Ho dormito bene anche in quelle notti, non ci ho perso il sonno”.

Insomma, tra i due la simpatia non c’è mai stata. Addirittura, Ten Hag ne parla con indifferenza del campione portoghese.