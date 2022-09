Tennis, Alcaraz: "Fortunato per l'assenza di Nole a NY, ma ho giocato bene"

18-09-2022 13:28

Carlos Alcaraz da una settimana è numero uno al Mondo dopo la vittoria degli US Open.

In un’intervista rilasciata al New York Times, ha parlato dell’assenza di Djokovic.

“Non voglio screditarmi, ma è vero che Nadal, Djokovic e Federer hanno giocato tutti nello stesso periodo. Ho avuto la fortuna, o comunque la si voglia chiamare, che Djokovic non fosse presente agli Us Open. Ognuno potrebbe dare una spiegazione diversa, ma è questa la realtà”.

e POI: “(Djokovic, ndr) Non ha potuto giocare per un po’, e Nadal ha potuto giocare, ma non tutto l’anno. ma come ho detto, non voglio togliermi il merito. Ho giocato tutta la stagione, ho giocato partite e tornei incredibili e ho lavorato molto duramente affinché successi del genere potessero arrivare”.