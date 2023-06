Tennis, Alcaraz mette nel mirino Wimbledon

Il numero uno al Mondo ha parlato della terza prova Slam

27-06-2023 09:46

Carlos Alcaraz, dopo la recente vittoria del Queen’s (l’anno scorso vinto da Berrettini) è tornato numero uno al Mondo e ha acquistato nuove certezze in vista della terza prova Slam dell’anno, ovvero Wimbledon.

Nel torneo, spesso è sembrato in difficoltà, per poi riuscire a cavarsela e acquisir nuove consapevolezze. Un anno fa a Wimbldon venne sconfitto da Sinner e ora le prospettive sembrano diverse.

“Ho molta fiducia verso Wimbledon. Ho finito il percorso al Queen’s giocando ad un ottimo livello. In questo momento mi sento uno dei favoriti per la vittoria del Major londinese. Ad essere sincero, ho bisogno di fare più esperienza sull’erba. Anche se dovessi vincere il titolo, ho giocato solo 11 partite su questa superficie nella mia carriera. Ma, dopo aver battuto grandi giocatori e con il livello a cui ho giocato, mi considero comunque uno dei favoriti per il titolo finale”.

E poi su Djokovic: “Ho visto che Nole non perde una partita sul Centre Court dal 2013, quando perse contro Andy Murray, quindi sono 10 anni che non cade sul Centre Court di Wimbledon. È una cosa pazzesca. Spero che il pubblico mi sostenga, così avrò la possibilità di cambiare questa statistica”.