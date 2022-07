Tennis, Alcaraz: "Nel mio caso è tutto rapido e sorprendente"

19-07-2022 12:41

Dopo la sconfitta a Wimbledon, per mano di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz torna a giocare. È atteso sulla terra di Amburgo contro padrone di casa Nicola Kuh. Dopo alcune settimane di pausa riprende così il suo percorso di crescita e confidenza con il circuito.

Durante il media day del torneo ha detto: “So che sto giocando bene, mi sento molto a mio agio a giocare qui, sempre sulla terra battuta, ma è sempre una grande sfida lasciarsi alle spalle il tour sull’erba e tornare sul rosso.Mi sono allenato un paio di giorni in Accademia e anche qui, mi sento pronto per iniziare il torneo nel miglior modo possibile, vengo qui per il titolo”.

Non manca poi un commento sugli obiettivi futuri e sulle Finals ATP di Torino. “Per me la classifica, in questo momento, non è la cosa più importante, anche se lotto per continuare a vincere partite e tornei, è questo che mi porterà a continuare a salire”.

Per lui una scalata rapida e quasi improvvisa che l’ha già portato in top 10: “La verità è che un po’ sì, ho avuto risultati sorprendenti quest’anno, non mi aspettavo di evolvere così velocemente, ma lavoro per questo.Come dico sempre, il duro lavoro paga, anche se nel mio caso è stato tutto un po’ rapido e sorprendente”.