Tennis, Angelo Binaghi: "Il mio futuro? L'hanno deciso gli altri"

Il numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel ha parlato a “La politica nel pallone”, su Rai Gr Parlamento

07-02-2023 15:38

Parole pesanti e importanti quelle utilizzate dal numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Il Presidente della Federazione ha parlato a “La politica nel pallone”, su Rai Gr Parlamento scagliandosi contro il limite dei tre mandati.

“Credo che il nostro futuro lo abbiano deciso gli altri, la legge attuale dice che dobbiamo andare tutti a casa – e poi continua – Nella politica sportiva italiana i risultati e i dati non contano, contano piuttosto altri tipi di rapporti che a me interessano molto meno e per i quali non sono portato”.

Infine aggiunge: “Credo che una società nella quale c’è il ricambio a tutti i livelli nella gestione del comando dei vari settori sia una società più positiva e moderna. E quindi, naturalmente, mi aspetto però che questo non riguardi i nostri dirigenti periferici o solo i dirigenti dello sport”.

Non è comunque del tutto ancora escluso che anche dopo il 2024 possa essere presidente. Poi, dopo aver parlato del suo ruolo si è soffermato su Matteo Berrettini e sul suo momento: “Matteo sull’erba è tra i primissimi giocatori al mondo, sulle altre superfici è un giocatore di altissimo livello. E soprattutto, poi, è un bravo ragazzo con la testa a posto. Quindi credo che ritroverà, anzi, non abbia mai perso, la voglia di allenarsi e di ottenere grandi risultati per lui e per il nostro Paese”-