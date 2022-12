Tennis, Arnaldi: "È Djokovic il mio idolo"

26-12-2022 13:19

Matteo Arnaldi è uno dei tennisti azzurri che può fare bene in un prossimo futuro.

L’azzurro quest’anno ha giocato per la prima volta in un torneo ATP agli Internazionali d’Italia. Poi ha anche partcipato alle Next Gen Atp.

L’italiano ha parlato della stagione a Il Messaggero soffermandosi anche su Djokovic: “È sempre stato il mio idolo, a Roma l’ho anche riscaldato prima di un match, è il mio punto di riferimento.Fatte le debite proporzioni ci sono delle analogie: anch’io mi definirei un contrattaccante e ho sempre fatto le spaccate”.

E poi: “Dopo aver fatto un bel salto avanti quest’anno in classifica, da numero 363 a 134 del mondo, ora punto a passare le qualificazioni negli Slam, a cominciare dagli Australian Open e ad entrare prima possibile nei top 100”.