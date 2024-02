Tennis ATP 500 Acapulco, Tsitsipas sfida Cobolli e promette: 1000 dollari in beneficenza per ogni ace

Bella iniziativa di Stefanos Tsitsipas che ha deciso di donare 1000 dollari alla popolazione locale per ogni ace messo a segno durante l'ATP 500 di Acapulco. Stanotte lo attende Flavio Cobolli

28-02-2024 17:11

Stefanos Tsitsipas, il quale questa notte affronterà Flavio Cobolli, ha comunicato che durante l’ATP 500 di Acapulco donerà 1000 dollari in beneficienza per ogni ace messo a referto. I soldi raccolti dal tennista ellenico verranno devoluti in aiuto della popolazione fortemente colpita dall’uragano Otis l’ottobre passato.

L’uragano che ha devastato Acapulco

Lo scorso ottobre sulla città di Acapulco si è abbattuta la violenza distruttrice dell’uragano Otis, che secondo quanto stimato dalle autorità locali avrebbe causato perdite gravissime per più di 250mila famiglie e importanti danni all’80% delle attività legate al turismo, fonte principale di lavoro e guadagno per la comunità. L’uragano aveva anche devastato quasi interamente l’area dove si tiene il torneo, mettendo a rischio lo svolgimento dell’edizione 2024, che si è potuta disputare solamente grazie alla tempestiva ricostruzione dell’impianto.

Tsitsipas: 1000 dollari in beneficenza per ogni ace

Nasce proprio per aiutare la popolazione locale la bella iniziativa di Stefanos Tsitsipas, che ha deciso di donare in beneficenza 1000 dollari per ogni ace messo a segno durante l’ATP 500 di Acapulco. Favorito dai suoi 193 centimetri, quando è in giornata il greco è uno dei migliori battitori del circuito e già nel match di esordio contro il russo Roma Safiullin (conclusosi sul risultato di 6-3 6-4) ha collezionato 5 servizi vincenti.

Cobolli prossimo avversario di Tsitsipas

Ad attendere Tsitsipas agli ottavi ci sarà il nostro Flavio Cobolli. Al debutto nel torneo messicano l’azzurro proveniente dalle qualificazioni, dove ha eliminato Brandon Holt e Constant Lestienne, ha rimontato il favorito Félix Auger-Aliassime (2-6 6-3 6-2 il risultato finale) e ora sogna un’altra grande impresa proprio contro il greco, il quale parte come grande favorito, per avvicinarsi ancor di più alla top 50. Tra i due non ci sono precedenti.