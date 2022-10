04-10-2022 18:42

Non arrivano buone notizie da parte di Jannik Sinner. Il campioncino azzurro, come riporta Sky Sport, dovrà osservare un periodo di riposo dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nel terzo set della semifinale di Sofia contro Holger Rune.

Il messaggio social di Sinner

L’annuncio è arrivato direttamente da Sinner tramite Instagram: “È stato frustrante doversi ritirare dal match di Sofia. Ho parlato con il mio medico e mi è stato consigliato di prendermi un breve periodo di riposo per permettere alla caviglia di recuperare. Purtroppo questo significa che salterò il torneo della prossima settimana a Firenze. Perdere un torneo in Italia è molto doloroso per me… Tuttavia, ora è il momento di lavorare con la mia squadra per tornare più forte e spero di essere pronto per Vienna e Parigi. Grazie per tutti i messaggi”, conclude Sinner rivolgendosi ai tifosi.

ATP Finals, la situazione: Sinner fuori

La pessima notizia però non riguarda tanto il torneo di Firenze. Adesso, infatti, Sinner (attualmente 12° nella Race) rischia di non qualificarsi per le ATP Finals di Torino, in programma dal 13 al 20 novembre. Successivamente, nell’agenda dell’azzurro, ci sarebbero Vienna e il Masters di Parigi-Bercy. Ecco la classifica al momento dei migliori 8 tennisti che parteciperebbero così alle ATP Finals:

Carlos Alcaraz 6460 (QUALIFICATO) Rafa Nadal 5810 punti (QUALIFICATO) Casper Ruud 4885 (QUALIFICATO) Stefanos Tsitsipas 4630 (QUALIFICATO) Daniil Medvedev 3375 Andrey Rublev 3055 Felix Auger-Aliassime 2860 Alexander Zverev 2700

ATP Finals, per Sinner c’è l’ostacolo Djokovic

La buona notizia per Sinner è che Zverev difficilmente parteciperà, a causa dell’infortunio che lo tiene fuori gioco dal Roland Garros. Nella lista però non compare Novak Djokovic: il campione di Wimbledon difficilmente resterà fuori dai giochi. Lo scorso anno l’Italia ha potuto schierare prima Berrettuni e successivamente l’altoatesino, quest’anno entrambi rischiano di restare a bocca asciutta. Sinner proverà a recuperare il prima possibile, ma non sarà semplice adesso partecipare alle ATP Finals.