Tennis ATP Finals Torino, Djokovic demolisce Alcaraz e raggiunge Sinner in finale

Novak Djokovic regale contro Carlos Alcaraz: una prova super del serbo basta e avanza per consegnargli la nona finale alle ATP Finals. Domani la sfida a Sinner

18-11-2023 23:02

La finale dei sogni è realtà: Jannik Sinner contro Novak Djokovic, di nuovo l’uno contro l’altro al Pala Alpitour di Torino, come nella sfida di martedì scorso che ha riscritto la storia del tennis italiano, ma mai quanto potrebbe farlo la partita in programma domani (ore 19, diretta Rai 2 e Sky Sport Uno), la prima che vedrà di scena nell’atto conclusivo dell’ATP Finals un rappresentante della racchetta tricolore.

Se Sinner il suo l’ha fatto, e pure bene, nella sessione pomeridiana, battendo al terzo set Medvedev, Djokovic ha mandato a referto una delle sue migliori prestazioni stagionali disintegrando in poco più di un’ora e mezzo Carlos Alcaraz, rispedito al mittente senza la benché minima possibilità di tenere testa al numero uno del mondo.

Una prova che rasenta la perfezione: è “Fanta” Nole

Se Nole gioca così, a Sinner domani servirà davvero spingersi oltre i propri limiti. Perché la prestazione del serbo ha rasentato la perfezione: Alcaraz ha provato a spingere nei game d’apertura del match, quando ha sprecato subito un paio di palle break e ha costretto Djoko a salvarsi spesso e volentieri ai vantaggi, ma una volta trovato il primo gioco sul servizio dello spagnolo, è lì che la partita di Nole ha preso tutta un’altra piega.

E al murciano non sono bastati neppure 10 ace per provare a tenersi in vita: Djoko se n’è fatti bastare due, ma ha vinto oltre l’80% dei punti quando ha servito con la prima, cioè s’è impadronito quasi sempre dello scambio ogni volta che ha trovato il modo di tenere Alcaraz a bordo campo, e soprattutto ha fatto male allo spagnolo in risposta (24 a 15 il computo dei punti conquistati). Una voracità che sin qui a Torino non s’era ancora vista, ben evidenziata anche dal doppio break ottenuto nel corso di un secondo set scivolato via senza troppi pensieri.

Alcaraz fuori, ma a testa alta: Nole fuori portata

Alcaraz ha provato a tenere botta, ma a un certo punto ha persino buttato la racchetta a terra, indifeso di fronte alle bordate arrivate dalla parte opposta del campo. Djokovic ha mandato a referto 15 vincenti (con soli 3 errori), lo spagnolo addirittura 22, ma i 10 errori commessi hanno finito per consegnare tanti punti “strategici” nei momenti chiave dell’incontro. E soprattutto ha faticato tantissimo a tenere negli scambi più lunghi, nei quali il serbo ha mostrato anche una condizione atletica invidiabile.

Alcaraz ha confermato di non attraversare il miglior momento di forma della sua annata, pensando a quanto di strabiliante fatto fino al trionfo di Wimbledon, ma non ha demeritato e ha incassato un passivo anche eccessivo, pensando alle 4 palle break avute, ma non sfruttate. Soprattutto le due sul 3-2 Djokovic nel secondo set, salvate prima con un rovescio arrivato in coda a 27 scambi, quindi con una prima vincente al centro a 180 km/h.

Ancora Sinner contro Djokovic: è la finale dei sogni

Domani contro Sinner sarà la finale dei sogni. Soprattutto per Jannik, che non avrebbe potuto chiedere di meglio, sebbene dopo il match vinto con Medvedev s’è lasciato scappare di voler preferire Alcaraz al serbo.

Che dopotutto, se è arrivato per la nona volta all’atto conclusivo delle ATP Finals (vincendo salirebbe a 7 titoli: mai nessuno come lui nella storia, staccando Federer col quale condivide il record di trofei vinti a quota 6), lo deve anche e soprattutto alla sportività mostrata da Sinner contro Rune, poiché è proprio grazie al successo ottenuto dall’altoatesino se Nole è riuscito a qualificarsi come secondo del gruppo verde.

Domani sarà una sorta di resa dei conti per stabilire davvero chi è il più forte tennista al mondo in questo preciso scorcio di stagione: Djokovic ha sempre la pancia piena ma non è mai sazio, Sinner sta vivendo la settimana perfetta, e vorrebbe coronarla con un’ultima perla. La più bella, la più preziosa, la più iconica. Aprite lo scrigno: comunque vada, a Torino ci sarà tanta magia da diffondere.

