Tennis ATP Finals Torino Sinner il serafico, Medvedev il nervoso e la gufata di Panatta: cronaca di un giorno storico

Cronaca di una giornata da sogno che vada come vada resta nella storia. Da anni Torino si pregia di ospitare e bene le ATP Finals. Berrettini è stato l’idolo di casa in un paio di occasioni ma Jannik Sinner è arrivato alla competizione, forse non da favorito, ma sicuramente con un finale di stagione tutto dalla sua parte. Torino si è scoperta amante del tennis e con lei tutta l’Italia. E così con l’altoatesino che conquista la finale, la prima volta per un italiano, si celebra una giornata da sogno.

Sinner, il serafico

“Vorrei affrontare i momenti difficili della vita come Jannik affronta le partite”, questo uno di commenti che si trova sui social riguardo la partita in cui l’azzurro batte in tre set il numero 3 al mondo Daniil Medvedev. Ovviamente si sprecano commenti e complimenti per l’azzurro e per la sua ennesima prestazione da sogno ma quello che più rimane negli occhi è il modo in cui Jannik affronta i momenti più complicati.

C’è chi definisce il tennis “lo sport del diavolo”, una tensione bruciante da affrontare praticamente da solo, la frustrazione di una giornata in cui le cose non vanno al meglio. E sui campi si assiste spesso a momenti di sfogo e di rabbia, Jannik invece sembra sorvolare tutto. Gioca l’ultimo punto come se fosse il primo e anche dopo aver battuto in rapida successione i migliori tennisti al mondo, sembra semplicemente uscito da una sessione di allenamenti ben riusciti.

Torino, social e il clima Mondiale

Il PalAlpitour è una bolgia, il pubblico di Torino sta accompagnando se non spingendo Jannik Sinner nel corso di queste Finals. Ma per capire l’effetto Jannik bisogna affacciarsi per un momento sui social. Certo il fatto che la serie A sia ferme e che litigi, moviole e discussioni arbitrali varie siano in pause rappresenta sicuramente un aiuto, ma il tennista italiano è riuscito a riportare il mondo della racchetta al centro del villaggio. Sembrano essere tornati i tempi di Panatta, Bertolucci e Barazzutti: l’epoca in cui i tennisti erano forse più cool dei calciatori. La sensazione è che gli italiani abbiano riscoperto il tennis e stiano vivendo il torneo di Torino alla stregua di un Mondiale di calcio.

La rabbia di Medvedev

Nel gioco delle parti la regola vuole che gli italiani siano quelli focosi mentre i russi freddi e calcolatori. A Torino però si sovverte anche l’ultimo dei luoghi comuni. In campo tra Sinner e Medvedev quello calcolatore e glaciale è l’azzurro, mentre il russo perde completamente la testa nel corso della partita ed invita anche uno spettatore allo scontro fisico. Ma anche qui niente potrebbe essere come sembra. Dopo il match lo stesso russo ha ammesso che il pubblico di Torino è sempre stato molto corretto, e quello sfogo (ma questo non lo ha detto) potrebbe essere solo servito per provare a mettere un po’ di sabbia negli ingranaggi di Jannik (tentativo maldestro e mal riuscito).

La gufata di Panatta

Le ATP Finals sono diventate come una sorta di mondiale per gli italiani. Complice la pausa del campionato per le qualificazioni ad Euro 2020, in tantissimi hanno riscoperto la passione per il tennis e soprattutto la voglia di tifare per Jannik Sinner. Sulla Rai al commento tecnico c’è Adriano Panatta, il leggendario tennista italiano è diventato da anni un commentatore e non solo di tennis e le partite di Jannik stanno diventando cult anche per merito suo.

Nel corso del match contro Medvedev arriva anche la più classica delle gufate quando il numero 3 al mondo è al servizio nel terzo set con palla break a favore dell’italiano. Panatta si lancia: “Doppio fallo mai eh?”. E ovviamente arriva il doppio fallo del russo che lancia Sinner.

