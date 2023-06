Tennis, Atp Halle: Sonego batte Karatsev

L'azzurro ha superato il primo turno con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2. Battuto il temibile moscovita

20-06-2023 14:23

Lorenzo Sonego ha superato il primo turno al torneo Atp 250 di Halle, battendo in tre set il temibile Karatsev, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2. Nel primo parziale, l’azzurro ha avuto un rendimento altissimo, del 93 per cento, al servizio, ma questo fondamentale è drasticamente calato nel secondo set (62 per cento) che infatti è andato al russo.

Nel terzo set, però, il break ottenuto al quarto gioco e poi all’ottavo è stato determinante per concludere vittoriosamente il match.

Nel primo parziale sembra tutto facile per Sonego: toglie il servizio a Karatsev al primo gioco, il russo resta attaccato fino al 2-3. Poi il nostro atleta ottiene un altro break, vola sul 5-2 e chiude facilmente 6-2. Nel secondo set, invece, si procede punto a punto fino al 3-3. Da qui in poi, tre giochi consecutivi – con un break – permettono a Karatsev di portare a casa il parziale e rimettere tutto in discussione.

Ci vuole dunque il terzo set per decretare chi andrà agli ottavi di finale. Qui, Sonego sembra poter di nuovo disporre dell’avversario, portandosi sul 2-0, ma subisce immediatamente il controbreak. Sonego però non lascia rientrare in partita il russo e strappa di nuovo il servizio, portandosi sul 3-1. Da qui in poi è sufficiente tenere la battuta e accelerare la chiusura con l’ultimo break.

Alcune statistiche che confermano come comunque il nostro tennista abbia alla fine meritato ampiamente di vincere il match: 15 ace per Sonego, 75 per cento di punti vinti con la prima e solamente 7 errori non forzati concessi. Karatsev non è riuscito a dare continuità al suo gioco, con un totale di 6 doppi falli e ben 21 errori gratuiti.