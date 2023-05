Dove vedere gli Internazionali di Roma 2023 in tv e streaming

Il torneo quest’anno, per la prima volta, si estende su due settimane e andrà avanti fino al 21 maggio. Sky è official broadcaster del circuito ATP. U

Sono iniziati a Roma, gli attesissimi Internazionali d’Italia di tennis. Il Masters 1000 vedrà sia la partecipazione dei migliori tennisti del circuito ATP sia delle migliori del circuito WTA.

Quando si disputano gli Internazionali d’Italia a Roma

Il torneo quest’anno, per la prima volta, si estende, prende il via ufficialmente il 2 con il 10 avvio effettivo del torneo e andrà avanti fino al 21 maggio. L’ottantesima edizione del torneo maschile del circuito ATP Masters 1000 di tennis sarà live su due canali dedicati, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno- Sky è infatti Official Broadcaster del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia.

Dove vedere in tv e streaming gli Internazionali di Roma

Occorre specificare, inoltre, che un match ATP al giorno sarà trasmesso in chiaro (e in diretta) dai canali Mediaset (ossia Italia 1 e Canale 20) e un secondo match ATP in differita serale da SuperTennis. Tutti gli incontri della rassegna femminile saranno visibili poi in contemporanea anche su SuperTenniX, l’evoluzione digitale del canale SuperTennis.

Evento: Internazionali d’Italia ATP Masters 1000

Date: mercoledì 10 maggio 2023 – domenica 21 maggio 2023

Orario: gare dalle 11 fino a sera

TV: Sky, Mediaset Italia 1, Mediaset 20, Super Tennis (in differita)

Streaming: Now TV, SuperTenniX

Dove seguire la diretta testuale degli Internazionali di Roma

Se invece preferisci seguire gli ATP Masters 1000 di Roma in diretta testuale, la migliore soluzione è sempre quella di Virgilio Sport, che propone i live delle partite più importanti, aggiornamenti costanti e approfondimenti per tutta la durata degli Internazionali d’Italia, la cui visibilità – oltre a quella già garantita dal tradizionale e blasonato scenario capitolino, è stata ulteriormente acuita dalla presenza di tanti atleti italiani sia nel torneo ATP che in quello WTA.

Informazioni utili sugli Internazionali d’Italia a Roma

