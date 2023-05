Internazionali di Roma: quanti punti mette in palio il torneo?

Il vincitore e la vincitrice del torneo 1000 di Roma portano a casa 1000 punti. Alcaraz si gioca la vetta

10-05-2023 12:57

Iniziano oggi, pioggia permettendo, gli Internazionali di Roma di tennis, che per la prima volta, come accade per le prove Slam, andranno avanti fino al 21 maggio. Quanti punti in palio mette il torneo? Carlos Alcaraz ha una grossa chance per tornare numero uno.

Internazionali, quanti punti sono in palio a livello ATP?

Roma è uno dei Masters 1000 dell’anno, ovvero dei tornei più importanti a livello ATP dopo le prove Slam. Il torneo, oltre alla gloria, infatti, mette in palio anche la vetta del ranking mondiale. Se, ad esempio, il tennista spagnolo di El Palmar Carlos Alcaraz dovesse vincere tornerebbe a essere numero uno al mondo superando Novak Djokovic che un anno fa trionfò qui a Roma mentre lo spagnolo non riuscì a scendere in campo.

SECONDO TURNO QUALIFICAZIONE – 16 punti

PRIMO TURNO – 10 punti

SECONDO TURNO – 25 punti

TERZO TURNO – 45 punti

OTTAVI DI FINALE – 90 punti

QUARTI DI FINALE – 180 punti

SEMIFINALI – 360 punti

FINALISTA – 600 punti

VINCITORE – 1000 punti

Quanti punti sono in palio a livello WTA?

Così come avviene per il montepremi diversi sono anche i punti che mette in palio il 1000 di Roma. Attesa soprattutto per l’eterna sfida tra Sabalenka e Swiatek che si sono affrontate da poco a Madrid con la vittoria della bielorussa. Ora la distanza tra bielorussa e polacca è meno di 2000 punti: a Roma non basterà una vittoria della Sabalenka ma la numero uno al Mondo deve stare molto attenta.

PRIMO TURNO – 10 punti

SECONDO TURNO – 35 punti

TERZO TURNO – 65 punti

OTTAVI DI FINALE – 120 punti

QUARTI DI FINALE – 215 punti

SEMIFINALI – 390 punti

FINALISTA – 650 punti

VINCITRICE – 1000 punti