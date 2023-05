Tennis, al via gli Internazionali d'Italia: favoriti, dubbi e assenti

Djokovic sfida Alcaraz, approfittando dell'assenza di Nadal. Occhi puntati su Sinner, la grande speranza azzurra. Oggi, alle 18:30, il sorteggio del tabellone maschile.

08-05-2023 09:24

Al via gli Internazionali d’Italia, il torneo di tennis più importante organizzato in Italia. Tante assenze, molte incognite ma anche diversi favoriti.

Internazionali d’Italia, Djokovic e Alcaraz si giocano il primo posto

Rafa Nadal non ci sarà. Vincitore di 10 edizioni (record assoluto), il maiorchino non è in condizioni di scendere in campo, esattamente come il nostro portacolori Matteo Berrettini. Invece, ci saranno Nole Djokovic e Carlos Alcaraz. Il primo vuole ritrovare fiducia nel suo tennis dopo le ultime, deludenti, uscite.

Attenzione a Carlos Alcaraz. Vincitrice a Madrid, lo spagnolo è in grandissima condizione e punta, dritto, a tornare N.1 al mondo. Lo vuole fare a Roma, vincendo gli Internazionali d’Italia, succedendo così a Nole Djokovic, vincitore nel 2022.

Internazionali d’Italia, la speranza azzurra si chiama Sinner

L’ultimo italiano ad aver vinto a Roma è stato Adriano Panatta, anno di grazia 1976. ormai è trascorsa un’eternità. Jannik Sinner spera di essere il nuovo italiano a trionfare agli Internazionali d’Italia.

Dopo un avvio di 2023 semplicemente straordinario, con vittorie di grande prestigio, l’altoatesino ha pagato lo sforzo a livello fisico ed è dovuto fermarsi. Ora, però, sembra pronto al 100%. Lo scorso anno, a Roma, il suo sogno si è fermato ai quarti di finale, questa volta vorrebbe arrivare fino in fondo.

Internazionali d’Italia tra incognite e possibili sorprese

Chiaramente, in un torneo come gli Internazionali d’Italia, può accadere di tutto. Stefanos Tsitsipas, Andrej Rublev e Holger Rune sono tutti da verificare ma potrebbero essere anche delle sorprese, se dovessero trovare il giusto ritmo. Una vera e propria incognita è Daniil Medvedev che, dopo aver dominato nei primi mesi del 2023, ha perso un po’ di lucidità. Potrebbe ritrovarla a Roma.

Oggi, alle 18:30, il sorteggio del tabellone maschile per capire anche i possibili incroci di Jannik Sinner (testa di serie N.8 del tabellone) e Lorenzo Musetti (N.19).