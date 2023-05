Tennis, Bertolucci: "Sinner? Potrebbe avere qualche difficoltà nei primi turni"

Le parole dell'ex tennista su Sinner

07-05-2023 11:01

Tra pochi giorni inizieranno i tanto attesi Internazionali d’Italia di Roma. Paolo Bertolucci, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha espresso la propria opinione sullo stato di forma di Jannik Sinner, che non ha partecipato al torneo di Madrid a causa di un acciacco fisico: “Sarebbe interessante verificare in presa diretta la forbice che ancora separa il nostro Jannik Sinner con la vetta. Ho condiviso in toto la scelta di saltare Madrid per usufruire del giusto lasso di tempo per effettuare un richiamo fisico in vista della doppia prova Slam che lo attende”.

Bertolucci prosegue inoltre sulla pausa presa da Sinner per preparare il finale della stagione sulla terra rossa e quella sull’erba: “Potrebbe accusare qualche impaccio nelle prime fasi, ma credo che con il proseguire delle partite dovrebbe ritrovare smalto e fluidità nei movimenti”.

Sull’ottima annata di Sinner e sul suo futuro: “I progressi tecnici sono continui, ben visibili e facilmente pronosticabili, ma la strada da percorrere diventerebbe più agevole se al lavoro quotidiano si affiancasse un successo importante e prestigioso”.