Roma in trepidazione per Jannik Sinner: folla agli allenamenti

Il tennista azzurro è senz'altro il più atteso agli Internazionali d'Italia al via al Foro Italico la prossima settimana. Il sorteggio è in programma lunedì alle 18.30

07-05-2023 17:41

Subito bagno di folla per Jannik Sinner, il tennista più atteso agli Internazionali d’Italia che stanno per partire a Roma con il tabellone principale al via sui campi del Foro Italico dal 9 maggio.

L’atleta di San Candido, che arriva al torneo da numero 8 del mondo e da numero uno in Italia, è stato il più acclamato nel suo primo giorno di allenamenti sul Campo Centrale. Lunedì in programma il sorteggio del tabellone.



Jannik Sinner, entusiasmo a Roma: bagno di folla al Foro Italico

Il tennista altoatesino è reduce da mesi positivi che l’hanno visto ben figurare a Montpellier (vittoria), Rotterdam (finale), Indian Wells (semifinale), Miami (finale persa con Medvede) e Monte Carlo (semifinale), e si presenta a Roma come uno dei favoriti per la vittoria.

L’obiettivo dell’Azzurro è migliorare i quarti di finale raggiunti la scorsa edizione, quanto Tsitsipas si rivelò un’ostacolo invalicabile. I tifosi ci credono, e lo testimonia la folla che ha seguito avidamente l’allenamento iniziato alle 12 al Campo Centrale con Francesco Passaro.

Due ore intense in cui Sinner ha verificato il suo stato di forma, visto il recente forfait ai quarti di finale di Barcellona, che lo ha spinto a rinunciare al torneo di Madrid.

Internazionali d’Italia: gli altri protagonisti

Tutti i big stanno arrivando alla spicciolata a Roma: Andrey Rublev e Daniil Medvedev sono atterrati domenica, si attendono con trepidazione anche il campione in carica Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, altro protagonista sicuro dell’evento, e il discusso Holger Rune.

Si aspetta Carlos Alcaraz, che se parteciperà al torneo diventerà automaticamente il nuovo numero uno del mondo: un buon viatico, in vista del Roland Garros. Niente da fare invece per il 10 volte vincitore Rafael Nadal, out per problemi fisici.

Internazionali d’Italia: montepremi e sorteggio

In occasione dell’80esima edizione il torneo passa da 56 a 96 giocatori e le giornate di gara da otto a dodici, una specie di minislam come Madrid, Shanghai, Miami e Indian Wells.

Anche il montepremi è da record: 8,6 milioni di euro, di cui oltre 1 milione andranno al vincitore, con un aumento del 30% rispetto alla scorsa stagione. Al secondo classificato oltre mezzo milione di euro. Arrivare anche solo in semifinale varrà 300mila euro.

Il sorteggio del tabellone maschile si terrà alle 18.30 di lunedì 8 maggio.