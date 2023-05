Internazionali di Roma: quanto guadagnano il vincitore e la vincitrice?

Non passa inosservato il divario tra i guadagni a livello maschile e femminile

10-05-2023 09:01

Iniziano oggi a Roma, gli Internazionali di Tennis. Il torneo quest’anno, per la prima volta, si estende su due settimane e andrà avanti fino al 21 maggio. Il Masters 1000 vedrà sia la partecipazione dei migliori tennisti del circuito ATP sia dei migliori del circuito WTA.

Internazionali, a quanto ammonta il montepremi del tabellone maschile

Come spesso accade anche agli Internazionali di tennis di Roma c’è un divario importante tra uomini e donne. Il montepremi totale del tabellone maschile, in crescita rispetto allo scorso anno del 42%, è di €8.637.966. Il vincitore guadagna in totale € 1.105.265, per un aumento rispetto al 2022 del 32,15% Il perdente della finale, invece, conquista 580.000 euro, ovvero + 26,99% rispetto a un anno fa.

Vincitore: € 1.105.265

Finalista: € 580.000

Semifinalisti: € 308.790

Quarti di finale: €161,525

Ottavi: € 84.900

Terzo turno: € 48.835

Secondo turno: € 27.045

Primo turno: € 16.340

Montepremi femminile: a quanto ammonta

Come detto netta la differenza per le cifre se si va a vedere il tabellone femminile. Il montepremi totale è di € 3.572.618. La vincitrice dell’edizione 2023 porterà a casa € 521.754, mentre la finalista conquista € 272.200.

Vincitrice: € 521.754

Finalista: € 272.200

Semifinaliste: € 143.490

Quarti di finale: € 73.930

Ottavi: € 39.130

Secondo turno: € 22.700

Primo turno: € 12.652

L’impatto economico del torneo

Nel corso della conferenza stampa di presentazione degli Internazionali, il numero uno delle Federazione Angelo Binaghi, aveva detto: “Complessivamente, l’impatto economico sul territorio di un torneo che era finito, oggi supera i 400 Milioni di euro/anno e genererà quest’anno l’equivalente di circa 2.500 posti di lavoro, mentre gli occupati della nostra federazione, tra dipendenti e collaboratori erano 64 ed ora sono 1.187″.