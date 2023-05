Tennis, Bertolucci: "Uscite di Sinner e Alcaraz saranno frequenti"

L'opinione dell'ex primatista italiano

18-05-2023 15:06

Alcaraz, Sinner e Djokovic hanno lasciato anzitempo il torneo di Roma, andando contro i pronostici che, almeno uno di essi, veniva dato per vincente. Paolo Bertolucci ha dato la sua opinione sulle prestazioni degli ex partecipanti agli Internazionali, che saranno impegnati al Roland Garros di Parigi a partire dal 22 maggio. “Cerundolo ha tirato fuori una prova di solidità impreziosita da soluzioni talentuose capaci di lasciare senza parole anche gli addetti ai lavori. Sinner non era entrato in campo con la solita concentrazione che lo ha accompagnato durante la cavalcata scintillante degli ultimi tre mesi. Una giornata negativa che ora andrà valutata sull’orizzonte parigino. I grandi progressi messi in mostra non sono certo in discussione. Era fin troppo scontato che la nuova generazione non potesse essere granitica come quella dei Big Three, con la conseguenza che dovremo abituarci a inciampi come quelli di Sinner o di Alcaraz, cui non eravamo preparati. E ancor meno sembrano esserlo i tifosi italiani che confidavano di poter sognare in questo torneo. I nostri giocatori sono giovani, vanno protetti e non coccolati, in attesa della completa maturazione“.