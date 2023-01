Tennis, Cilic operato al ginocchio

20-01-2023 22:00

Per il 34enne Marin Cilic, infortunatosi a Pune nel primo torneo dell’anno, è il tempo della convalescenza: il croato si è operato al ginocchio e rimarrà lontano dal tennis.

Queste le parole del vincitore degli US Open 2014: sui social: “Dopo aver consultato vari specialisti, ho preso la decisione di sottopormi a un intervento chirurgico al ginocchio poiché è sembrata l’opzione migliore per porre un rimedio a lungo termine all’infortunio. Per fortuna l’operazione è andata bene, ma ciò significa che dovrò rimanere lontano dal campo da tennis; il risvolto positivo è che avrò più tempo da dedicare alla mia famiglia. Ho sensazioni positive e non vedo l’ora di tornare in campo: adesso l’attenzione è tutta sul riposo e alla riabilitazione”.