Tennis, Cocciaretto supera Cornet a Hobart

10-01-2023 08:38

Nella notte italiana arriva una convincente prova da parte di Elisabetta Cocciaretto al primo turno dell’”Hobart International”.

La 21enne ha eliminato 64 62, in un’ora e 26 minuti di partita, la veterana francese Alize Cornet, n.34 del ranking e terza favorita del seeding.

L’azzurra si è così regalata un derby: si giocherà l’accesso ai quarti nella sfida con Jasmine Paolini, n.65 del ranking, che lunedì aveva sconfitto 63 61 la rumena Patricia Maria Tig, n.790 WTA.

Nulla da fare invece per Lucia Bronzetti. La 24enne, reduce dalla finale in United Cup con la squadra azzurra, ha ceduto 64 63, in un’ora e 37 minuti di gioco, alla russa Anna Blinkova, n.72 WTA.