Tennis, Diego Schwartzman ammette: "Ho sofferto di attacchi d'ansia"

19-10-2022 17:41

L’ultimo, solo in ordine di arrivo, a parlare di problemi di salute mentale è stato l’argentino Diego Schwartzman.

Il tennista, intervistato dalla radio Urbana Play ha svelato di aver avuti di problemi di ansia: “Quest’anno ho avuto parecchi attacchi di ansia, il tennis, in fondo, è un po’ così. La miglior cosa che puoi fare è guardare al breve periodo. Se quando avevo 17 anni mi avessero detto che avrei ottenuto tutto quello che sono riuscito a conquistare avrei firmato subito, però quando entri nella voragine è un ritmo difficile da mantenere”.

Non è stato un periodo semplice per il sudamericano con 31 vittorie e ben 23 sconfitte.

“Fai semifinale al Roland Garros, però poi perdi ai quarti in un ATP 500 e non riesci a capire se sei forte o no. Ho cominciato la stagione da n°14 del ranking e ora sono n°18. Mi dico: ‘Che anno di m***a!‘, però poi pensandoci bene non è così. Si tende ad andare dietro al pensiero degli altri, tanto positivo quanto negativo esso possa essere. Quando i risultati non arrivano si rischia di non riuscire più ad analizzare con lucidità quello che sta succedendo. Quest’anno ho cominciato una terapia per affrontare ciò che mi succede tanto dentro quanto fuori dal campo. Intendo anche durante la vita di tutti i giorni, in cui è assolutamente normale che ci siano ansie e paure. Ho iniziato questo processo per la prima volta perché sentivo di aver bisogno di un aiuto esterno”.