Tennis, Djokovic: "Dopo gennaio mesi complessi"

31-10-2022 11:20

Novak Djokovic, tra i qualificati alle NITTO ATP Final di Torino si prepara al Masters 1000 di Parigi – Bercy.

Il serbo ne ha parlato in conferenza stampa ripercorrendo l’anno non semplice anche dopo l’espulsione dall’Australia. «Nella seconda parte della stagione, mi sono sentito diverso in campo, in senso positivo. A inizio anno, con quello che è successo in Australia, mi sentivo limitato, dal punto di vista emotivo e mentale fuori dal campo, e ciò si ripercuoteva sul mio gioco. Stavo cercando la strada per arrivare al livello desiderato e credo sia successo verso la fine dello swing sulla terra battuta».

L’ex numero uno al Mondo ha poi indicato Wimbledon come snodo principale della sua stagione: «Nella mia carriera, Wimbledon arriva sempre al momento giusto. Quando ho bisogno di una grossa iniezione di fiducia e di un titolo pesante, Wimbledon c’è sempre. È stato un sollievo con tutto quello che è capitato».