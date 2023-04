Tennis, Djokovic preoccupa in vista del Roland Garros

Il numero uno al mondo ha problemi al gomito ma giocherà in Serbia per valutare le sue condizioni.

18-04-2023 21:49

Preoccupano le condizioni del numero uno al mondo Novak Djokovic. Il tennista serbo, che nel torneo di Montecarlo si è presentato vistosamente fasciato contro Musetti (contro il quale è stato eliminato), ha ammesso di avere dei problemi al gomito destro: il 22 volte vincitore di Slam si è già sottoposto nel 2018 ad un intervento chirurgico all’articolazione, che lo ha tenuto fermo ai box per diversi mesi.

I tifosi di Djokovic sono evidentemente preoccupati, specialmente in vista del Roland Garros. Intervistato dalla Bbc, il campione serbo è stato chiaro: “Il gomito destro non è in una condizione ideale ma spero di essere completamente pronto per la prima partita”.

Adesso però Djokovic pensa al presente, anche perché giocherà in casa il prossimo torneo: “Sono felicissimo di essere qui agli Open di Serbia perché penso che sia uno dei posti migliori per noi tennisti e atleti serbi in quanto qui possiamo esibirci ricevendo tanto amore e sostegno da parte della gente del posto. La gente – sottolinea il 35enne fuoriclasse di Belgrado – mi accoglie con tutto il cuore, con una grande accoglienza e tanto amore”.

L’obiettivo di Djokovic però è ovviamente quello di essere al top per il Roland Garros, torneo nel quale il numero uno al mondo inseguirà il suo 23° Slam. Resta in forte dubbio ancora la presenza del re dello Slam francese Rafael Nadal.