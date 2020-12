Tennis: Djokovic riparte dall'ATP Cup

Manca soltanto l’ufficialità che potrebbe arrivare a brevissimo, ma a quanto pare, la stagione 2021 per Novak Djokovic partirà da Melbourne. No, non propriamente gli Australian Open, o meglio, anche quelli, ma prima, Nole, proprio sugli stessi campi che ospiteranno la prima prova del grande slam, parteciperà alla ATP Cup.

Proprio la Serbia e Djokovic sono campioni in carica e il n.1 del mondo sembra essere determinato a guidare la sua Serbia verso un secondo titolo consecutivo, dopo quello ottenuto nella edizione inaugurale della competizione, quando era stato assolutamente decisivo per il successo del team serbo, vincendo tutti i suoi incontri di singolare, inclusi quelli in semifinale contro Daniil Medvedev e in finale contro Rafa Nadal.

Primo impegno della nuova stagione per Djokovic, la Serbia sarà sicuramente la nazionale da battere.

OMNISPORT | 21-12-2020 16:47