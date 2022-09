Tennis, Djokovic salta la Davis per motivi personali

05-09-2022 13:05

Dopo gli US Open, novak Djokovic, ormai ex numero uno al Mondo non giocherà nemmeno la Coppa Davis con la sua Serbia.

La sfida, contro la Spagna è in programma a Valencia dal 13 al 18 settembre.

A dare l’annuncio, sulle pagine del giornale serbo Sportski žurnal, il capitano della Serbia, Victor Troicki.

“Non giocherà per motivi personali. È stato presente per la Nazionale innumerevoli volte, ma questa volta non può proprio. Se riusciremo ad andare avanti nel torneo potrebbe unirsi a noi a Malaga, a novembre”.

Dalla sua nemmeno la Spagna potrà avere uno dei giocatori di riferimento, ovvero Nadal.