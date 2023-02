Tennis, Federer a Wimbeldon come commentatore?

Si parla di una trattativa in corso con l'ex campione

04-02-2023 10:59

Roger Federer potrebbe tornare a Wimbledon, da commentatore.

Si parla, come già vociferato, di un suo possibile coinvolgimento come commentatore della BBC per la terza prova dello Slam. L’ipotesi è tornata prepotentemente in voga dopo un articolo di Simon Briggs sul The Telegraph.

Federer andrebbe a colmare l’assenza della veterana Sue Barker andata in pensione lo scorso anno e quella di Boris Becker ai box per le vicende giudiziarie. È probabile che non con un ruolo fisso, come accade per McEnroe, lo svizzero possa essere coinvolto almeno per i Championship.