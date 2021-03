Tennis, Henman duro con Federer: "Il suo miglior tennis non tornerà"

Dopo oltre più di anno manca davvero poco all’esordio di Roger Federer in questa stagione.

Lo svizzero tornerà in campo a Doha per un evento che molti aspettano. L’ex tennista britannico Tim Henman, a “Forbes” si è espresso proprio su questo atteso ritorno: “È incredibile che Roger Federer sia tornato in campo.Penso però che il suo vecchio livello di gioco non tornerà più, era davvero troppo alto e credo che lui sia ancora nel circuito solo per provare a migliorare alcuni dei suoi numeri. Vuole giocare ancora per vincere e magari provare a lottare nei tornei del Grande Slam, ma più passa il tempo e più le possibilità calano, anche se sono sicuro che se qualcuno può farcela, quello è Roger Federer”

E poi: “Non ho dubbi nell’affermare che Roger Federer è il giocatore più bello da vedere nella storia del tennis. Ci sono state tante icone, penso non solo a lui ma anche a Novak Djokovic, Rafael Nadal e Serena Williams”

OMNISPORT | 01-03-2021 17:21