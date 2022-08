Tennis, il ritorno di Medvedev: "Numero uno? C'è Nadal"

02-08-2022 11:19

Daniil Medvedev torna nel circuito ATP dopo essere stato costretto a saltare Wimbledon per decisione degli inglesi. Nonostante sia diventato numero uno, dopo la finale persa in Australia ci sono stati tanti problemi e lo stop per l’operazione che gli ha fatto saltare gran parte della stagione su terra (comunque non la sua superficie preferita).

Ora, il russo, è impegnato a Los Cabos, in Messico e ha parlato ai microfoni dell’ATP.

“Numero uno? Ovviamente proverò a fare il possibile ma dipende anche dagli altri, sono consapevole che per difendere il titolo dovrei vincere tutti i tornei restanti e quindi credo che a fine anno sarà Rafael Nadal il numero uno al mondo. Io intanto proverò a tenerlo a lungo, in Nord America ho sempre fatto bene e voglio continuare così”.

Il tennista russo ha raggiunto in questi giorni l’undicesima settimana come numero uno al mondo. Il russo non giocava da Maiorca e sul ritorno ha detto “È tutto difficile da dire. È sempre diverso, ma sicuramente per me ora è importante vincere le partite”.

Al secondo turno (bye al primo) affronterà il tennista australiano Rinky Hijikata: “Ogni avversario può essere molto difficile, quindi posso dire che più match vinci e più fiducia riesci ad acquisire, inizi a sentire meglio il tuo gioco ed è questo quello che proverò a fare nel torneo di Los Cabos”