Tennis, Internazionali d'Italia: Cecchinato batte agevolmente Bautista

L'azzurro si impone con un doppio 6-2 al Foro Italico, giocando un ottimo match e qualificandosi al terzo turno

14-05-2023 12:47

Marco Cecchinato supera anche il secondo turno agli Internazionali d’Italia del Foro Italico. E lo fa con grande facilità, vincendo con un doppio 6-2 contro lo spagnolo Bautista, che invece era all’esordio nel torneo romano.

Nel primo set si vede subito l’autorevolezza dell’azzurro, che comanda praticamente dall’inizio alla fine, ottenendo il primo break per il 2-1. Ottenendone poi uno successivo e chiudendo 6-2. Nel secondo set, l’inizio è ancora migliore da parte di Cecchinato, che strappa il servizio all’avversario già al primo gioco. Si va anche sul 3-0 con il secondo break. Successivamente, gli basta tenere il servizio per replicare il punteggio del primo set e mandare a casa lo spagnolo.

Il tennista palermitano adesso aspetta il vincitore tra Fritz e Hanfmann. Oggi i punti con il dritto sono stati addirittura 24, i vinti primi su prima e seconda il 77 e il 60 per cento. L’unico momento di pericolo c’è stato nell’ultimo game quando l’azzurro si è dovuto salvare per tre volte da una palla break. Una ventina di punti sono arrivati nello stesso modo, servendo da sinistra in kick, aprendosi il campo e chiudendo con il colpo successivo, una volta tagliato fuori Bautista.

Ceck ha giocato un match esemplare, utilizzando per tutto l’incontro una tattica vincente. Bautista ha sofferto tantissimo il campo pesante e, in generale, la superficie. Al contrario, Cecchinato potrebbe fare paura a tutti se mantenesse questo stato di forma.