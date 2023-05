Tennis, Internazionali di Roma: domani arriva Sinner

Sono già nella capitale, invece, gli altri italiani presenti: Musetti, Fognini e Sonego. Il numero 1 azzurro si allenerà dalle 12 alle 14 al campo centrale

Cresce l’attesa per gli Internazionali d’Italia, sponsorizzati Bnl. Mercoledì inizierà il programma del tabellone principale. La stella più attesa è naturalmente Jannik Sinner, che si è ritirato prima dei quarti di finale a Barcellona e ha saltato Madrid per arrivare fresco all’appuntamento di Roma. L’altoatesino arriverà domani da Montecarlo, allenandosi dalle 12 alle 14 sul campo centrale contro Francesco Passaro. Il suo super coach, Darren Cahill, è già a Roma da ieri sera, così come gli altri azzurri che parteciperanno al torneo, ossia Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, e che hanno già provato il terreno.