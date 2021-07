Tennis, Ivanisevic lancia Djokovic: "Prima la medaglia a Tokyo, poi il Grande Slam"

Goran Ivanisevic, dal 2019 segue come coach il numero uno del tennis Novak Djokovic e da allora non sono mancate le vittorie e i successi.

Ivanisevic è sicuro di cosa sia in grado di fare il serbo e non ha dubbi nemmeno in vista di Tokyo. Nole che ha sciolto le riserve e confermato la sua presenza ai Giochi andrà a caccia della medaglia d’oro per poi inseguire il titolo allo US Open e sognare non solo il Grande Slam ma il Golden Grand Slam con la vittoria Olimpica.

«Vincerà l’Olimpiade – spiega Goran – e poi a New York completerà il Grande Slam. In questo momento è imbattibile, sta scrivendo la storia. L’ho sempre detto, anche prima di allenarlo: lui era l’unico che poteva puntare a quel traguardo perché è competitivo su tre superfici e rispetto a Federer e Nadal ha il vantaggio dell’età ed è più integro fisicamente. Per me è già il più grande di sempre, se dovesse realizzare il Grande Slam la questione sarebbe definitivamente chiusa».

OMNISPORT | 18-07-2021 11:09