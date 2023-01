Tennis, Korda dopo l'infortunio: "Devo capire cosa è successo"

24-01-2023 13:12

Costretto al ritiro per un problema al match, in conferenza stampa, Sebastian Korda ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni. Un dolore peggiorato nel match: “Ho colpito una risposta di dritto e dopo di questa a tratti ho avuto difficoltà persino a tenere la racchetta in mano”.

E poi: “Avevo sentito qualcosa ad Adelaide un paio di settimane fa, ma poi il fastidio è andato via. Durante i match qui, è andato tutto bene. Poi dopo quella risposta colpita male ha iniziato a farmi molto male”.

Korda ha spiegato, fatta eccezione per Adelaide, di non aver mai avuto problemi di questo tipo: ora aspetta il responso del medico.

Poi sul torneo:”Ci sono molte più cose positive che negative. Oggi è stata dura, ora spero non sia niente di grave e di potere risolvere il tutto così da non avere più problemi in futuro. In ogni caso è stato un grande torneo, ho raggiunto i quarti Slam per la prima volta… Si va avanti a testa alta e continuando a lavorare per migliorare”.

Infine: “Quando ti senti bene in campo e riesci a giocare alla grande contro avversari fortissimi, sicuramente ti senti bene. Più giochi, più ti senti meglio. Ho giocato un ottimo tennis. Probabilmente nessuno avrebbe voluto incontrarmi per come stavo giocando; ho creduto in me stesso per tutto il torneo”.