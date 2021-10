Tennis, Krajinovic: “Djokovic sarà con noi in Davis”

18-10-2021 14:52

Il serbo Filip Krajinovic ha affermato al magazine Blic di essere sicuro che Novak Djokovic non salterà l’appuntamento con le finali di Davis.

“Tengo molto alla Coppa Davis, amo giocare per il mio paese. Vorrei usare i prossimi tre tornei per alzare il mio livello di gioco prima della fase finale della Davis. Andremo lì con tutti i nostri migliori giocatori, il nostro obiettivo è quello di alzare il trofeo, proprio come abbiamo fatto nel 2010. Novak? Sarà con noi, quindi sicuramente, non andremo li per perdere. Abbiamo fatto un accordo per giocare, tutti noi, siamo ansiosi di riportare in patria questo trofeo”.

Legittimo chiedersi se Krajinovic abbia ragione oppure no. Ricordiamo infatti che il numero uno al mondo non scende in campo dal ko agli US Open e a breve dovrebbe sciogliere ogni dubbio per quanto riguarda i suoi prossimi impegni di fine 2021.

OMNISPORT