Tennis, Kyrgios conferma: a Parigi per amore

14-12-2022 09:10

Nick Kyrgios a Parigi per amore. Non per una vacanza ma per il Roland Garros. A confermare l’indiscrezione, annunciata mesi fa, lui stesso. La compagna Costeen, presenza fissa nel suo team e nel suo box, non ha mai visto la città francese.

Quale miglior occasione per fargliela vedere se non il torneo Slam su terra battuta? Torneo da cui manca dal 2017. La terra non è mai stata una superficie particolarmente apprezzata dall’australiano che però quest’anno di “sacrificherà”, come prova di amore.

“La mia ragazza vuole visitare Parigi, quindi giocherò il Roland-Garros 2023 – ha dichiarato Kyrgios -. Sarà un bene per me perché potrò guadagnare qualche soldo in più, anche se avrei preferito restare a casa”.

E poi: “’ho detto molte volte e lo sto ripeto nuovamente adesso. Ci sono troppi tornei su terra battuta in calendario. Vedo dei ragazzi nella top 100 che nemmeno conosco, non li riconoscerei se li incrociassi per strada, e sono lì solo per via dei tornei sulla terra. Penso che sia pazzesco”.

Infine, ha spiegato, sulle chance su terra battuta: “Ho battuto Federer, ho battuto Wawrinka, sono arrivato in finale all’Estoril, non penso di essere tanto male”.