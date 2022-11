Tennis, la rivincita di Fognini: batte Fils e vola al secondo turno di Parigi

01-11-2022 17:13

Fabio Fognini non doveva nemmeno giocare il Masters 1000 di Parigi Bercy. Il tennista aveva perso l’ultimo turno delle qualificazioni contro Fils che ha invece affrontato poi oggi. Il ligure è stato infatti ripescato dopo il forfait di Berrettini.

Fognini questa volta si è imposto contro 18enne francese in 2 ore e 36 minuti con il punteggio di 7-6(5), 6-7(4), 6-2. Al secondo turno ora affronterà Dimitrov o Van De Zandschulp. Una buona notizia per l’azzurro che è reduce da un anno di tanti k.o e buone notizie anche in vista della Coppa Davis con Fognini che giocherà il doppio con Bolelli.