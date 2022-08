Tennis: l'annuncio di Zverev: "Ho il diabete"

06-08-2022 17:18

“Non molti sapevano della mia malattia. Non ho mai voluto raccontarlo perché avevo timore che i miei avversari si sentissero più forti contro di me. Oggi è diverso. Sono più maturo. Mi sento abbastanza a mio agio da rendere pubblica questa iniziativa”.

Sascha Zverev, il numero due del circuito Atp e campione olimpico, ha così svelato di essere affetto da diabete di tipo 1. La malattia gli era stata diagnosticata quando aveva quattro anni ma l’ha resa nota solo nelle scorse ore in occasione del lancio della sua fondazione. “Sono nella situazione privilegiata di condurre la vita che ho sempre sognato. Sono molto consapevole che non tutti i bambini sono così fortunati e per questo è molto importante per me restituire qualcosa”. Per questi motivi la sua fondazione finanzierà progetti benefici per bambini malati e aiuterà nella distribuzione di farmaci e cure per chi non ha la possibilità di accedervi.

Attualmente Zverev è fermo ai box a causa del grave infortunio rimediato alla caviglia destra durante l’ultima edizione del Roland Garros. La diagnosi è stata infatti tutt’altro che leggera: rottura dei tre legamenti. “Non mi sento ancora di fissare una data per il rientro. Dobbiamo – ha detto il tennista – prima essere certi che la caviglia sia guarita bene”.