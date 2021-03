Tennis, l'attacco di Paire all'ATP

Benoit Paire, tennista di Avignone è uno dei più “vivaci” di tutto il circuito sia per comportamenti in campo spesso sopra le righe sia per le sue esternazioni fuori.

Dopo la recente sconfitta a Santiago, dove ha perso con la giovane promessa Holger Rune, Paire si è lasciato andare a un duro sfogo sul suo profilo Instagram.

“Parlerò del circuito ATP che è diventato triste, noioso e ridicolo. Lo so, direte ‘non ti rendi conto di quanto sei fortunato bla bla’, ma giocare a porte chiuse senza atmosfera… non è per questo che gioco a tennis. Per dover stare stare o in hotel o al circolo con il divieto di uscire, pena esclusione e multa, o per il piacere di viaggiare? Per me, giocare è diventato un lavoro senza alcun gusto. Quindi, sì, ho bisogno di tempo per adattarmi a questo pseudo-circuito ATP, ma mi sforzerò per provare a riscoprire il piacere di giocare a tennis”.

Il tennista chiude dicendo che ora giocherà sia ad Acapulco che a Miami.

OMNISPORT | 14-03-2021 11:55