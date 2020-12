Tennis, le news sul protocollo degli Australian Open

Sono state ufficializzate nelle ultime ore le date ufficiali del primo slam dell’anno: gli Australian Open si svolgeranno dall’8 al 21 febbraio.

Questo per consentire ai giocatori di poter effettuare la quarantena, con le fasi di qualifiocazioni, che almeno al maschile avranno luogo a gennaio a Doha.

I giocatori che viaggeranno soli (secondo LiveTennis.it) otterranno un compenso di 7000 $: il numero massimo di accompagnatori per ogni tennista, e per le prime diece coppie di doppi è di due per i giocatori nel tabellone principale. Si potrà chiedere una persona extra nel caso in cui altri giocatori portino una sola persona o nessuno.

La Federazione australiana ha stabilito che massimo 1000 persone potranno entrare nel paese per il torneo dal 15 gennaio al 16 febbario.

Nella prima settimana i tennisti potranno avere in campo il loro allenatore e un altro giocatore che dovrà essere sempre lo stesso: dalla seconda settimana di quarantena ci si potrà allenare con un massimo di tre giocatori.

Tutti, da staff a giocatori verranno sottoposti a test all’arrivo e altri cinque durante la quarantena: chi dovesse risultare positivo e non dovesse giocare il primo giorno riceverà il 50% in denaro del premio del primo turno.

OMNISPORT | 17-12-2020 12:21